Изготавливает компоненты для ракет: Силы обороны атаковали российский завод "Прогресс"
- В Мичуринске Тамбовской области дроны поразили завод "Прогресс", который производит компоненты для ракет и авиации.
- Спутниковые снимки показывают последствия взрыва на заводе, в частности черное пятно на здании после атаки.
В городе Мичуринск Тамбовской области России дроны поразили важный завод. Речь идет о "Прогрессе", изготавливающем компоненты для ракет и авиации оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спутниковые снимки, которые имеет издание NV.
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Что известно об атаке на завод "Прогресс"
На спутниковых снимках видны последствия взрыва в одном из главных корпусов предприятия: есть черное пятно на здании после атаки. Стоит заметить, что до удара 6 июня не фиксируется никаких повреждений.
Кадры завода, на которых видно повреждения / Фото NV
Завод "Прогресс" является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса.
Он специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем наведения и управления авиационной и ракетной техникой. Продукция завода используется в российских РСЗО, артиллерии, самолетах и вертолетах.
Напомним, что в результате атаки дронов на завод "Лукойл" в Кстово под Нижним Новгородом вспыхнул пожар. Россияне заявили, что горели установки по производству битума общим объемом 200 кубометров.