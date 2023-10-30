Перемещали корабельные ракеты: "Атеш" раскрыл логистику россиян в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, представители движения "Атеш" поделились находкой, которую они обнаружили в Севастополе в аннексированном Крыму.

В частности, партизаны обнаружили логистику корабельных ракет российских захватчиков. Представители движения сопротивления также опубликовали координаты места, откуда снаряжают ракеты оккупанты.

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"Атеш" обнаружил логистику корабельных ракет россиян

Партизаны рассказали, что их агенты провели разведку закрытого места разгрузки военных складов оккупантов к северу от Севастополя, рядом с городом Инкерман в аннексированном Крыму.

По нашим данным, на этой станции осуществляется выгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс" для берегового ракетного комплекса,

– сказали представители движения сопротивления.

В "Атеше" подчеркнули, что после выгрузки складов с ракетами они направляются в Сухарную бухту, где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами. Они также опубликовали координаты этого места в сети.

Партизаны обнаружили логистику корабельных россиян в оккупированном Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Россияне атаковали Одессу ракетами

Российская армия 30 октября нанесла ракетный удар по Одессе. Взрывы там раздались практически одновременно с объявлением воздушной тревоги.

Впоследствии стало известно, что российские захватчики атаковали судоремонтный завод в Одессе. В результате удара двое пострадавших.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты оккупанты пускали с Севера аннексированного Крыма. Он сказал, что если баллистическая ракета запущена из Крыма, то ее время подлета к цели достаточно короткое.

В конце концов пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне использовали баллистические ракеты из ОТРК "Искандер-М". Ранее предполагалось, что по Одессе российская армия могла ударить по городу противокорабельными ракетами "Оникс".

В "Атеше" призвали присоединяться к освобождению Крыма вместе с партизанами. Для этого нужно написать координатору движения сопротивления телеграммам – @Crimean_coordinator.