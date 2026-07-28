Детальнее об этом сообщили в Yle.

Почему ограничивали полеты и движение судов?

Ограничения вооруженных сил Финляндии действовали вблизи городов в восточной части Финского залива, а именно от перешейка Кауниссари на западе в порт Гамина на севере. Их вводили с 08:00 до 10:20.

В Генеральном штабе ВС Финляндии пояснили, что это была мера пресечения, связанная с атаками украинских беспилотников на объекты на территории России.

В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что ограничения на море и в воздухе были необходимы для того, чтобы в случае необходимости можно было безопасно предотвратить полеты БпЛА, которые могут залетать на территорию страны.

Ограничения в районе Финского залива действовали не в первый раз. До этого их вводили 18 июля.

Ранее Румыния объявляла сотрудника посольства России в Бухаресте персоной нон-грата. Это произошло на фоне ряда нарушений воздушного пространства страны беспилотниками агрессора.

Напомним, утром 28 июля россияне жаловались на атаку дронов на Москву и Подмосковье. Туда якобы летело более 390 БПЛА, а после попаданий возникали пожары и задымления. В частности, могло быть поражено предприятие "Гидростальконструкция".