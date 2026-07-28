Детальніше про це повідомили в Yle.

Чому обмежували польоти та рух суден?

Обмеження збройних сил Фінляндії діяли поблизу міст у східній частині Фінської затоки, а саме від перешийка Кауніссаарі на заході до порту Гаміна на півночі. Їх запроваджували з 08:00 до 10:20.

У Генеральному штабі ЗС Фінляндії пояснили, що це був запобіжний захід, пов'язаний з атаками українських безпілотників на об'єкти на території Росії.

У пресслужбі оборонного відомства заявили, що обмеження на морі та в повітрі були необхідні для того, щоб у разі потреби можна було безпечно запобігти польотам БпЛА, які можуть залітати на територію країни.

Обмеження у районі Фінської затоки діяли не вперше. До цього їх вводили 18 липня.

Раніше Румунія оголошувала співробітника посольства Росії в Бухаресті персоною нон грата. Сталось це на тлі низки порушень повітряного простору країни безпілотниками агресора.

Нагадаємо, зранку 28 липня росіяни бідкались на атаку дронів на Москву та Підмосков'я. Туди нібито летіло понад 390 БпЛА, а після влучань виникали пожежі та задимлення. Зокрема, могло бути уражено підприємство "Гідростальконструкція".