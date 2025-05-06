"Репетиция парада Путина": Россия ночью подверглась массовой атаке дронов

В ночь на 6 мая Россию массово атаковали беспилотники – несколько аэропортов приостановили работу. Дроны летали в разных регионах страны, в том числе в Москве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Россию 6 мая

Минобороны врага заявило, что в ночь на 6 мая якобы сбили и перехватили 105 беспилотников. Там подчеркнули, что "уничтожили" дроны в разных регионах страны:

Над Брянской областью – 32 дрона;

Над Воронежской – 22;

Над Пензенской областью – 10 беспилотников.

Мэр столицы отметил, что 19 дронов летели на Москву. По его словам, на месте падения обломков одного из дронов на Каширском шоссе работают экстренные службы. По его данным, повреждений и пострадавших нет.

Также известно, что приостанавливали работу 13 российских аэропортов, в частности в Москве, Самаре, Саратове, Волгограде и Казани.

Ранее российские СМИ уже сообщали об атаке дронов. По словам россиян, основной целью беспилотников стала Москва и область.

Там отмечали, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

К слову, в воскресенье, 4 мая, в России атаковали завод "Стрела", который производит электронику для российского оборонного сектора. Предварительно, радиозавод прекращает работу после удара.