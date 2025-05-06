"Репетиция парада Путина": Россия ночью подверглась массовой атаке дронов
- В ночь на 6 мая Россию атаковали беспилотники, что привело к приостановке работы нескольких аэропортов в разных регионах, включая Москву.
- Минобороны России заявило о якобы сбитии или перехвате 105 дронов, в том числе 32 над Брянской областью, 22 над Воронежской и 10 над Пензенской областью.
- Мэр Москвы сообщил о 19 дронов, которые летели на город, но без повреждений или пострадавших; 13 аэропортов, в том числе в Москве, временно прекратили работу.
В ночь на 6 мая Россию массово атаковали беспилотники – несколько аэропортов приостановили работу. Дроны летали в разных регионах страны, в том числе в Москве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке на Россию 6 мая
Минобороны врага заявило, что в ночь на 6 мая якобы сбили и перехватили 105 беспилотников. Там подчеркнули, что "уничтожили" дроны в разных регионах страны:
- Над Брянской областью – 32 дрона;
- Над Воронежской – 22;
- Над Пензенской областью – 10 беспилотников.
Мэр столицы отметил, что 19 дронов летели на Москву. По его словам, на месте падения обломков одного из дронов на Каширском шоссе работают экстренные службы. По его данным, повреждений и пострадавших нет.
Также известно, что приостанавливали работу 13 российских аэропортов, в частности в Москве, Самаре, Саратове, Волгограде и Казани.
Ранее российские СМИ уже сообщали об атаке дронов. По словам россиян, основной целью беспилотников стала Москва и область.
Там отмечали, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.
К слову, в воскресенье, 4 мая, в России атаковали завод "Стрела", который производит электронику для российского оборонного сектора. Предварительно, радиозавод прекращает работу после удара.