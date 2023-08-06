Ночью в Ровенской области раздавались взрывы: власти показали последствия атаки
Российские оккупанты ударили по одному из населенных пунктов Ровенской области, в результате чего пострадали несколько частных домов. Впоследствии власти региона рассказали больше об атаке.
В ночь на воскресенье, 6 августа, на юге Ровенщины во время воздушной тревоги, раздавшейся около 04:00, местные жители слышали взрывы. Отбой был спустя час. Глава областной военной администрации Виталий Коваль констатировал, что это работала ПВО.
Смотрите также Тактика смешанных ракетных атак: в ОК "Юг" сказали, на чем Россия сосредотачивает удары
Атака на Ровенщину
Как отметил глава региона, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших в результате этой атаки. Однако из-за окупантов было частично разрушено несколько объектов на территории частных землевладений.
Во время ночной воздушной тревоги на юге Ровенской области сработало ПВО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Единственное, есть незначительное разрушение частных домохозяйств.
Коваль подчеркнул, что находится на месте происшествия и пообещал, что до конца дня 6 августа последствия удара будут устранены соответствующими службами.
Как выглядят дома после атаки окупантов / Фото с телеграма Коваля
Отметим отдельно, что глава Ровенской ОВА поблагодарил украинскую ПВО и всех защитников неба, не забыв вспомнить, что 6 августа – День Воздушных сил ВСУ: "Хочу поблагодарить охранников неба, поздравить их с профессиональным днем".
Что известно об атаке на Ровенщину и работе ПВО: глава ОВА рассказал
К теме Уничтожены 3,5 тысячи целей, 40 Героев Украины: как бойцов поздравляют с днем Воздушных сил ВСУ
Обстрел "Кинжалами"
- Следует вспомнить, что вечером 5 августа враг выпустил по Украине несколько волн ракет. Среди них были "Кинжалы", которые, очевидно, летели через Беларусь. По мнению эксперта Ивана Ступака, это была провокация со стороны захватчиков.
- Целились россияне, в частности, по предприятию "Мотор Сич", расположенному в Запорожье, и городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где, как известно, расположен военный аэродром. С начала вторжения эта база не дает покоя оккупантам.
- Вместе с тем заметим, что в тот вечер Россия выпускала ракеты типа "Калибр" по украинским городам – 12 из 14 целей удалось сбить. А вот о количестве уничтоженных "Кинжалов" информации от Воздушных сил не было.