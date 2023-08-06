Ночью в Ровенской области раздавались взрывы: власти показали последствия атаки

Российские оккупанты ударили по одному из населенных пунктов Ровенской области, в результате чего пострадали несколько частных домов. Впоследствии власти региона рассказали больше об атаке.

В ночь на воскресенье, 6 августа, на юге Ровенщины во время воздушной тревоги, раздавшейся около 04:00, местные жители слышали взрывы. Отбой был спустя час. Глава областной военной администрации Виталий Коваль констатировал, что это работала ПВО.

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Атака на Ровенщину

Как отметил глава региона, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших в результате этой атаки. Однако из-за окупантов было частично разрушено несколько объектов на территории частных землевладений.

Во время ночной воздушной тревоги на юге Ровенской области сработало ПВО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Единственное, есть незначительное разрушение частных домохозяйств.

Коваль подчеркнул, что находится на месте происшествия и пообещал, что до конца дня 6 августа последствия удара будут устранены соответствующими службами.

Как выглядят дома после атаки окупантов / Фото с телеграма Коваля

Отметим отдельно, что глава Ровенской ОВА поблагодарил украинскую ПВО и всех защитников неба, не забыв вспомнить, что 6 августа – День Воздушных сил ВСУ: "Хочу поблагодарить охранников неба, поздравить их с профессиональным днем".

Что известно об атаке на Ровенщину и работе ПВО: глава ОВА рассказал

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