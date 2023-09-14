ВСУ поразили российские суда в Севастополе: в ISW проанализировали атаку

Эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что украинские военные 13 сентября нанесли удар по враждебным объектам во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В результате были поражены российский десантный корабль и подлодка.

Аналитики отметили, что сухой док в Севастополе, где россияне ремонтировали свои корабли и подлодки, вероятно, какое-то время не будет работать. Однако полная степень поражения вражеских объектов во временно оккупированном городе до сих пор неизвестна.

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Что сказали в ISW об атаке на Севастополь

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинские войска успешно нанесли ракетные удары по российским военно-морским средствам и портовой инфраструктуре в оккупированном Севастополе. В частности, они отметили слова представителя ГУР МО Андрея Юсова, что ракеты поразили российский государственный судоремонтный завод "Севморзавод", повредив ремонтные сооружения, а также десантный корабль и подлодку.

Эксперты подчеркнули, что министерство обороны России утверждало, что российская ПВО перехватила 7 из 10 украинских крылатых ракет, нацеленных на судоремонтный завод. Однако оккупанты признали, что эти ракеты поразили два ремонтируемых корабля.

В ISW также проанализировали спутниковые кадры, опубликованные 13 сентября. На них видно, что взрывы произошли и в сухом доке, предназначенном для ремонта кораблей у Севастопольского порта.

Спутниковые изображения, опубликованные 12 сентября, показывают один десантный корабль класса Ropucha (крупные десантные корабли СССР в классификации НАТО – 24 Канал) и одна подлодка класса Kilo (советские и российские подводные лодки в классификации НАТО – 24 Канал) в сухом доке. А спутниковые изображения, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинский ракетный удар, вероятно, нанес поражение двум судам,

– подчеркнули в ISW.

Аналитики вспомнили слова пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, которая заявила, что во время удара российских ракетоносцев не было. Но она отметила, что украинская разведка до сих пор не знает, какая подлодка находилась в сухом доке.

Эксперты американского Института изучения войны заметили, что очевидное уничтожение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док станет нетрудоспособным, пока российские силы не смогут расчистить обломки. Они подчеркнули, что степень повреждения ремонтных мощностей "Севморзавода" за сухим доком пока неизвестна.

В ISW проанализировали реакцию России на атаку Севастополя

Эксперты отметили, что российские чиновники в большинстве своем не возмущались публично относительно атаки на Севастополь. В то же время, отдельные российские ультранационалисты ответили предполагаемым возмущением.

"Крымские оккупационные власти утверждали, что в результате ударов повреждены жилые дома и ранены несколько десятков человек, но они не сообщают, ранены ли среди российских военных", – сказали в ISW.

Также они проанализировали слова кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, призвавший нанести ответные удары по западным предприятиям, которые якобы производили ракеты для нашего государства.

Призыв Соловьева к эскалации с Западом является шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, но не отражает никакой фактической позиции Кремля по этому вопросу,

– подчеркнули аналитики.

В заключение в Институте изучения войны сказали, что российские "военкоры" выразили обеспокоенность, что украинский удар является предвестием активизации кампании по возвращению Украиной аннексированного Крыма.

Что известно об обстреле Севастополя