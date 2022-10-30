Что известно о надводных беспилотниках, которыми атаковали российские корабли в Крыму

Утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы. Как утверждают в минобороны России, бухту атаковали надводные беспилотники. Давайте попробуем разобраться, что это за устройства и пройдемся их возможностями.

Крайне неспокойным оказалось утро 29 октября для россиян. И неудивительно, ведь их разбудили взрывы в Севастопольской бухте. Сразу же появились сообщения об атаках дронами, которые затем пополнили сведениями о надводных беспилотниках. На них мы и сосредоточим наше внимание на этот раз.

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Россияне настаивают на атаке беспилотниками

Начнем с заявления так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он пожаловался, что Украина атаковала бухту не только БпЛА, но и надводными беспилотниками. Последних, по его словам, было 7. И все их, уверяет он, удалось уничтожить.

А теперь попробуем разобраться, что же за беспилотники могли атаковать Севастопольскую бухту. Своими соображениями поделился военный аналитик HI Sutton, который занимается OSINT (разведкой на основе открытых источников). Специализацией HI Sutton являются именно подводные суда, поэтому он знает, что говорит.

По его мнению, "вне всякого сомнения", Севастопольскую бухту атаковали 29 октября теми же беспилотниками, которые обнаружили на пляже города в конце сентября.

Напомним, что тогда надводному беспилотнику удалось обойти патрульных военно-морских сил России. А обнаружили его вблизи основной военно-морской базы в Крыму. Тогда оккупанты сначала "исследовали" дрон, а затем оттащили его к морю, где и уничтожили.

Как описывает эксперт этот беспилотник

По словам HI Sutton, это "небольшое, но целенаправленное" устройство. Размером оно напоминает каяк. Работает беспилотник на одном двигателе, а также может похвастаться производительностью и быстротой.

Эксперт также отметил, что появление такого дрона на пляже Севастополя означает, что диапазон действия беспилотника достаточный. По предположениям аналитика такие средства созданы для того, чтобы идти на таран на другое судно. После чего происходит детонация.



Такой беспилотник переносит на себе взрывчатку / Фото из телеграма Стратком ВСУ

По словам эксперта Центра оборонных стратегий Андрея Рыженко, надводный беспилотник – обычный катер. В интервью "Радио НВ" он отметил, что уходит в длину он 5 – 6 метров. Устройство, что логично, оснащено двигателем, системой наведения, а также боевой частью. Под последним говорится о взрывчатке. Рыженко отметил, что надводный беспилотник может оснащаться либо обычными снарядами, либо авиационными бомбами.

Сразу же оговоримся, что надводные беспилотники – не какое-то там ноу-хау. Такого рода устройства использовали еще во время Второй мировой войны. Их впервые взяли на вооружение итальянцы. И поскольку устройства продемонстрировали свой успех, то ими пользуются до сих пор.

Коротко о взрывах в Севастополе 29 октября

Напомним, что взрывы вскколыхнули Севастополь утром 29 октября. Их слышали в районе бухты. Местные власти практически сразу же заговорили об атаке дронами и сообщили о якобы работе ПВО.

В ОК "Юг" иронически прокомментировали ситуацию в Севастопольской бухте. Наталья Гуменюк отметила, что в ней могли наблюдать тех же боевых комаров, которых так боятся в России.

Впоследствии она заметила, что взрывы могли произойти из-за самой ПВО России. Вы же помните, что она настолько неэффективна, что частенько ракеты приземляются на гражданских объектах или прямо в поле.

Вы же помните, что она настолько неэффективна, что частенько ракеты приземляются на гражданских объектах или прямо в поле. Вскоре в минобороны России признали повреждение одного из судов в результате утренней атаки. Речь идет о тральщике "Иван Голубец". Более того, враги еще и нашли британский след. Ведь, по мнению россиян, эта страна возглавляла операцию в бухте.

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