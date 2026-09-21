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24 Канал Новости Украины В одной из областей Россия уничтожила склады продуктовых супермаркетов
21 сентября, 09:05
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Обновлено - 09:21, 21 сентября

В одной из областей Россия уничтожила склады продуктовых супермаркетов

Анастасия Колесникова

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской логистике. В частности, продолжается вражеская кампания ударов по складам украинских компаний. Этой ночью они горели в Одесской области.

О последствиях вражеского удара по Одесской области поведал глава ОВА Олег Кипер. 

Что известно о ночной атаке в Одесской области?

В регионе в результате российских обстрелов занялись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. Вспыхнул масштабный пожар. 

Заметим, что оккупанты атаковали склады, которые ранее уже были под поражены. 

К счастью, погибших и пострадавших нет. 

К ликвидации последствий привлекалось более 80 спасателей. Пожар потушен.

"Работа спасателей была усложнена угрозами повторных воздушных ударов", – уточнил Кипер. 

Последствия атаки на Одесщину / Фото ОВА, ГСЧС

 

Кроме Одесской области, ночью россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела травмированы 5 человек. В городе повреждены два девятиэтажных жилых дома, возникли пожары на территории одного из торговых центров и в корпусе высшего учебного заведения. 

В Киевской области тоже вспыхнули пожары из-за российских ударов. В Бучанском районе загорелась станция технического обслуживания. В Фастовском районе пылало здание пилорамы.

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