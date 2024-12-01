Опять летят "Шахеды": какие области под угрозой российского удара
Россия продолжает запугивать Украину обстрелами. Вечером 1 декабря страна-террорист снова запустила "Шахеды".
Если в вашей области объявлена воздушная тревога – не игнорируйте ее и пройдите в ближайшие укрытия. О том, куда движутся вражеские "Шахеды", следите в материале 24 Канала.
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Где атакуют "Шахеды"
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжают двигаться в юго-западном направлении, как и БпЛА на востоке Харьковщины – курс на запад. Также есть группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области. Они летят курсом на юго-запад. Группа БпЛА на востоке Харьковщины движутся курсом на запад. Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины держат направление юго-западное, сообщают в Воздушных силах.
Где объявлена воздушная тревога
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжают двигаться в юго-западном направлении, как и БпЛА на востоке Харьковщины – курс на запад.
Также есть группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области. Они летят курсом на юго-запад.
Группа БпЛА на востоке Харьковщины движутся курсом на запад.
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины держат направление юго-западное, сообщают в Воздушных силах.