Опять летят "Шахеды": какие области под угрозой российского удара

Россия продолжает запугивать Украину обстрелами. Вечером 1 декабря страна-террорист снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – не игнорируйте ее и пройдите в ближайшие укрытия. О том, куда движутся вражеские "Шахеды", следите в материале 24 Канала.

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Где атакуют "Шахеды"