Враг снова атаковал энергетику: обесточивание на Волыни, Одесской и Черниговской областях
- Из-за атак дронов на энергообъекты без света остались жители нескольких областей.
- Во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для потребителей.
Из-за атак российской армии по энергообъектам в нескольких областях на утро 1 января есть аварийные отключения. Сейчас продолжаются восстановительные работы на местах, где были попадания дронов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Где есть обесточивание из-за попадания дронов?
В ночь на 1 января российский агрессор ударил дронами по нескольким украинским областям. Враг атаковал энергообъекты. Из-за этого утром без света осталось значительное количество жителей Волынской, Одесской и Черниговской областей.
На местах атак с утра работают энергетики. Они делают все возможное, чтобы быстро вернуть электроснабжение людям.
Сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения,
– сообщают в Минэнерго.
В течение дня украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы не перегружать систему.
Где были атаки в новогоднюю ночь?
Сразу несколько волн ударных дронов в ночь на 1 января атаковали Одессу. Вследствие этого произошли возгорания на объектах инфраструктуры. Кроме того, повреждены жилые дома и есть перебои с электроснабжением критических предприятий.
Прошлой ночью под атакой оккупантов была Волынь. Россияне били по Луцку. Дроны попали в объекты критической инфраструктуры.
1 января россияне запустили дроны на Сумы, Запорожье и Новгород-Северский. Из-за атаки российских дронов там раздавались взрывы.
Еще до Нового года громко из-за российских дронов было в Киеве и области. В столичном регионе работали силы ПВО.