Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

Российская армия продолжает террор нашего государства. Вечером 1 ноября в небе над Украиной снова зафиксировали "Шахеды".

Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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