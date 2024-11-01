Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой
Российская армия продолжает террор нашего государства. Вечером 1 ноября в небе над Украиной снова зафиксировали "Шахеды".
Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Вблизи Шостки зафиксировали новую группу "Шахедов". Двигаются на юг. Доразведка по БпЛА, пишут мониторы. 2 группы "Шахедов" зафиксировано в районе Лебедина. Из Шостки движутся 3 группы БпЛА мимо Путивль на Сумы, уточняют мониторы. "Шахеды" с севера и востока в направлении Сум! 3 группы БпЛА движутся из Шостки в направлении Ромнов, пишут мониторы. Из Белгородской области на юг Сумщины движется еще одна группа "Шахедов" западным курсом. Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг, Воздушные силы сообщили, что из Курской области на Сумщину движутся "Шахеды" юго-западным курсом. Мониторинговые каналы пишут, что состоялись пуски "Шахедов" из Курска и Орла.
– пишут в ПС.
– добавили в ПС.
Вблизи Шостки зафиксировали новую группу "Шахедов". Двигаются на юг.
Доразведка по БпЛА, пишут мониторы.
2 группы "Шахедов" зафиксировано в районе Лебедина.
Из Шостки движутся 3 группы БпЛА мимо Путивль на Сумы, уточняют мониторы.
"Шахеды" с севера и востока в направлении Сум!
3 группы БпЛА движутся из Шостки в направлении Ромнов, пишут мониторы.
Из Белгородской области на юг Сумщины движется еще одна группа "Шахедов" западным курсом.
Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг,
Воздушные силы сообщили, что из Курской области на Сумщину движутся "Шахеды" юго-западным курсом.
Мониторинговые каналы пишут, что состоялись пуски "Шахедов" из Курска и Орла.