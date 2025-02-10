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24 Канал Новости Украины Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские БПЛА
10 февраля, 20:13
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Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские БПЛА

Анастасия Колесникова

Вечером 10 февраля оккупанты запустили ударные дроны по Украине сразу с севера и юга. Первая группа БПЛА появилась на Сумщине.

В ночь на 10 февраля захватчики попали дроном по автостоянке в жилом квартале Сум. В результате атаки вспыхнул сильный пожар, загорелись машины и вылетели окна в многоквартирных домах, передает 24 Канал.

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20:34, 10 февраля

Где сейчас вражеские дроны

  • БПЛА на севере Сумщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Николаевщины, курс – северо-западный/северо-восточный;
  • БПЛА на Херсонщине, курс – западный/северо-западный.
20:12, 10 февраля

Одесская область – работа ПВО по вражескому БПЛА!

20:03, 10 февраля

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
БПЛА заходят в воздушный простой Херсонщины с ВОТ, курс – северо-западный (Николаевщина).

19:49, 10 февраля

Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей.

БПЛА находятся на севере Сумщины, курс – юго-западный – на Черниговщину.