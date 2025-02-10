Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские БПЛА

Вечером 10 февраля оккупанты запустили ударные дроны по Украине сразу с севера и юга. Первая группа БПЛА появилась на Сумщине.

В ночь на 10 февраля захватчики попали дроном по автостоянке в жилом квартале Сум. В результате атаки вспыхнул сильный пожар, загорелись машины и вылетели окна в многоквартирных домах, передает 24 Канал.

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