Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские БПЛА
Вечером 10 февраля оккупанты запустили ударные дроны по Украине сразу с севера и юга. Первая группа БПЛА появилась на Сумщине.
В ночь на 10 февраля захватчики попали дроном по автостоянке в жилом квартале Сум. В результате атаки вспыхнул сильный пожар, загорелись машины и вылетели окна в многоквартирных домах, передает 24 Канал.
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Одесская область – работа ПВО по вражескому БПЛА! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей. БПЛА находятся на севере Сумщины, курс – юго-западный – на Черниговщину.
Где сейчас вражеские дроны
БПЛА заходят в воздушный простой Херсонщины с ВОТ, курс – северо-западный (Николаевщина).
Одесская область – работа ПВО по вражескому БПЛА!
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей.
БПЛА находятся на севере Сумщины, курс – юго-западный – на Черниговщину.