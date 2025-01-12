Россияне запустили "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны

Россияне продолжают терроризировать Украину. 12 января состоялись пуски беспилотников-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят "Шахеды".

В этот день несколько раз уже была тревога, связанная с баллистической угрозой. А беспилотники запустили еще утром. Около трех дня бойцы ВвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российский БПЛА.

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Где сейчас тревога из-за "Шахедов"