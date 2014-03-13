Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1114 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1114 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 13 марта, сообщает 24 Канал.

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