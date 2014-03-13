Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1114 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1114 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 13 марта, сообщает 24 Канал.
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Воздушная тревога в столице ночью звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41. На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство. В КГВА указали, что информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует. 12 марта в период с 22:40 до 23:03 российские войска нанесли авиаудары 10 управляемыми авиабомбами по Херсонской области. В Херсоне в результате попадания авиабомб повреждены многоквартирные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Уже 13 марта 2025 года, около 00:50, оккупационные войска России осуществили артиллерийский обстрел областного центра. В результате погибла 42-летняя гражданская, которая находилась в здании. Также около 06:00 оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто, в результате чего пострадал 60-летний мужчина. "Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку", – рассказал начальник МВА Роман Мрочко. По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Также проводятся обследования сетей. "Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", – предупредил чиновник. Сегодня ночью, 13 марта в Ахтырской громаде три вражеских "Шахеда" упали на территорию гаражного кооператива. Предварительно, люди не пострадали. Произошло возгорание около 20 гаражей. Пожар оперативно локализован пожарно-спасательными подразделениями. Последствия атаки россиян уточняются. Под утро россияне атаковали областной центр "Шахедами". Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры. На местах ударов работают чрезвычайные службы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Россия атаковала беспилотниками объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. В ОВА сообщили, что есть возгорания. Взрывы прогремели в Днепре. Несколько минут перед этим стало известно, что российская армия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе ночью 13 марта. В ночь на 13 марта российская оккупационная армия нанесла массированные удары по Херсону. Также вражеские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Россия в ночь с 12 на 13 марта в очередной раз запустила по Украине дроны. В частности дроны атаковали Киевскую область. В 23:45 в ОВА сообщили о работе ПВО в области. Уже около 00:10 взрывы прозвучали также в Киеве. О работе сил ПВО сообщил мэр города Виталий Кличко.
Враг ночью атаковал дронами Киев
Россия осуществила массированные удары по Херсонщине: зафиксированы разрушения и гибель гражданского лица
После российских обстрелов часть Херсонской громады осталась без света
Последствия атаки вражеских БПЛА на Запорожье
Враг атаковал дронами объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины
Взрывы в Киеве и области
Воздушная тревога в столице ночью звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.
На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.
В КГВА указали, что информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует.
12 марта в период с 22:40 до 23:03 российские войска нанесли авиаудары 10 управляемыми авиабомбами по Херсонской области.
В Херсоне в результате попадания авиабомб повреждены многоквартирные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.
Уже 13 марта 2025 года, около 00:50, оккупационные войска России осуществили артиллерийский обстрел областного центра. В результате погибла 42-летняя гражданская, которая находилась в здании.
Также около 06:00 оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто, в результате чего пострадал 60-летний мужчина.
"Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку", – рассказал начальник МВА Роман Мрочко.
По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Также проводятся обследования сетей.
"Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", – предупредил чиновник.
Сегодня ночью, 13 марта в Ахтырской громаде три вражеских "Шахеда" упали на территорию гаражного кооператива.
Предварительно, люди не пострадали. Произошло возгорание около 20 гаражей. Пожар оперативно локализован пожарно-спасательными подразделениями. Последствия атаки россиян уточняются.
Под утро россияне атаковали областной центр "Шахедами". Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.
На местах ударов работают чрезвычайные службы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россия атаковала беспилотниками объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. В ОВА сообщили, что есть возгорания.
Взрывы прогремели в Днепре.
Несколько минут перед этим стало известно, что российская армия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе ночью 13 марта.
В ночь на 13 марта российская оккупационная армия нанесла массированные удары по Херсону. Также вражеские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Россия в ночь с 12 на 13 марта в очередной раз запустила по Украине дроны. В частности дроны атаковали Киевскую область. В 23:45 в ОВА сообщили о работе ПВО в области.
Уже около 00:10 взрывы прозвучали также в Киеве. О работе сил ПВО сообщил мэр города Виталий Кличко.