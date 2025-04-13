Россия снова атакует "Шахедами" Украину: где пролетают вражеские БпЛА

После тяжелого дня, полного боли от террористического удара России по Сумах, враг снова продолжает атаки по мирным городам и селам Украины. Вечером 13 апреля оккупанты запустили по нашей территории "Шахеды".

В ряде областей из-за опасности применения врагом ударных БпЛА началась воздушная тревога. В случае приближения дронов к вашему населенному пункту, находитесь в безопасных местах. О том, где движутся "Шахеды", 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Смотрите также Россияне нанесли баллистический удар по Сумах, много жертв: все, что известно об ударе Где сейчас существует опасность 20:55, 13 апреля Зафиксированы пуски БпЛА с восточного направления из российского Миллерово. Ранее дроны вылетели с юго-восточного направления из Приморско-Ахтарска и из Чауды (временно оккупированный Крым). 20:54, 13 апреля "Шахед" движется на Снигиревку (Николаевская область) с Херсонской. 20:40, 13 апреля Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.