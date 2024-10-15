В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

Вечером 15 октября российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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