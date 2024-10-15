В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"
Вечером 15 октября российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Враг ночью атаковал "Шахедами" и ракетами: сколько вражеских целей удалось сбить
Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА, В то же время в Киевской и Черкасской областях – угроза применения ударных БПЛА! В Черниговской области объявлена угроза применения ударных БпЛА. В Полтавской области объявлена угроза применения ударных БпЛА. Внимание! Сумская и Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
В каком направлении летят БпЛА
Актуальное движение "Шахедов"
Где сейчас вражеские дроны
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА,
В то же время в Киевской и Черкасской областях – угроза применения ударных БПЛА!
В Черниговской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.
В Полтавской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.
Внимание! Сумская и Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА,