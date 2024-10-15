В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

15 октября 2024, 20:13
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Автор: Маргарита Волошина

Вечером 15 октября российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:09, 15 октября

Карта тревог по состоянию на сейчас

21:00, 15 октября

Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

20:54, 15 октября

В каком направлении летят БпЛА

  • "Шахеды" на юге Сумщины движутся юго-западным направлением на Полтавщину и Черниговщину!
  • "Шахеды" на Полтавщине движутся курсом южным.
  • "Шахеды" на Черниговщине движутся курсом юго-западным на Киевщину!
  • "Шахеды" в Киевской и Черкасской области движутся курсом юго-западным.
20:35, 15 октября

Актуальное движение "Шахедов"

  • "Шахеды" в Сумской области движутся в юго-западном направлении на Полтавщину!
  • "Шахеды" в Полтавской области движутся юго-западным курсом на Киевскую и Черкасскую области.
  • "Шахеды" на Черниговщине движутся юго-западным курсом на Киевщину!

В то же время в Киевской и Черкасской областях – угроза применения ударных БПЛА!

19:50, 15 октября

В Черниговской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.

19:45, 15 октября

В Полтавской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.
 

19:43, 15 октября

Где сейчас вражеские дроны

  • "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины движутся на юго-западное направление на Полтавщину!
  • "Шахеды" с запада Харьковщины движутся юго-западным курсом на Полтавщину.
19:22, 15 октября

Внимание! Сумская и Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.