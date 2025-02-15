Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия начала очередную атаку "Шахедами" и ракетами: где движутся вражеские цели
15 февраля, 21:34
3

Россия начала очередную атаку "Шахедами" и ракетами: где движутся вражеские цели

Дарья Смородская

Вечером 15 февраля российская армия в очередной раз запустила дроны-камикадзе по территории Украины. Несколько БпЛА уже фиксируется в областях. Существует опасность вражеских ударов.

Подбейте о безопасности, если вражеские "Шахеды" пролетают неподалеку от вас. Где сейчас существует угроза из-за движения российских дронов, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Украина создала дрон, что может погружаться под воду: Forbes описали угрозу такой "игрушки"

21:50, 15 февраля

Скоростные цели на Запорожье в направлении Днепропетровской области.

21:42, 15 февраля

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:41, 15 февраля

  • БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской и Полтавской областей. Движутся западным и южным курсом.
  • БпЛА на Черниговщине. Курсом на западное направление.
21:14, 15 февраля

БпЛА приближаются к границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.

21:11, 15 февраля

Угроза применения ударных БпЛА в Черниговской области.

21:04, 15 февраля

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.