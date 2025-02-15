Россия начала очередную атаку "Шахедами" и ракетами: где движутся вражеские цели
Вечером 15 февраля российская армия в очередной раз запустила дроны-камикадзе по территории Украины. Несколько БпЛА уже фиксируется в областях. Существует опасность вражеских ударов.
Подбейте о безопасности, если вражеские "Шахеды" пролетают неподалеку от вас. Где сейчас существует угроза из-за движения российских дронов, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Скоростные цели на Запорожье в направлении Днепропетровской области. Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА. БпЛА приближаются к границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад. Угроза применения ударных БпЛА в Черниговской области. Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.
Скоростные цели на Запорожье в направлении Днепропетровской области.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА.
БпЛА приближаются к границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.
Угроза применения ударных БпЛА в Черниговской области.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.