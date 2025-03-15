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24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует опасность
15 марта, 18:18
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Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует опасность

Дарья Смородская

Российская армия начала атаку дронами-камикадзе. Группы БпЛА движутся по территории Украины, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите в безопасное место.

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Где движутся вражеские БпЛА

18:23, 15 марта

Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

18:06, 15 марта

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:50, 15 марта

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:40, 15 марта

Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:33, 15 марта

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:19, 15 марта

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.