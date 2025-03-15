Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует опасность

Российская армия начала атаку дронами-камикадзе. Группы БпЛА движутся по территории Украины, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите в безопасное место.

Смотрите также Дрон-носитель других FPV-дронов: новейшие украинские разработки показали себя во время атаки на Москву

Где движутся вражеские БпЛА