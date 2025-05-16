Дрон попал в дом директора Одесского зоопарка

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Полностью сгорел дом

Утром в Одесском зоопарке сообщили, что в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова попал вражеский беспилотник. Вследствие этого дом был уничтожен.

К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации,

– отметили в учреждении.