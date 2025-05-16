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16 мая, 08:24
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Дрон попал в дом директора Одесского зоопарка

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Россия осуществила атаку ударными дронами по Украине в ночь на 16 мая.
  • В результате атаки был уничтожен дом директора Одесского зоопарка.

В ночь на 16 мая Россия запустила по Украине ударные дроны. В результате атаки БПЛА был уничтожен дом директора Одесского зоопарка.

Ночью в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистики, передает 24 Канал.

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Полностью сгорел дом

Утром в Одесском зоопарке сообщили, что в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова попал вражеский беспилотник. Вследствие этого дом был уничтожен.

К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации,
отметили в учреждении.

Напомним, что утром взрывы раздавались в столице. Там в Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме этого, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале.
Взрывы также слышали в Черкасской области. Там уничтожено 32 российских БпЛА. Обошлось без травмированных.