Дроны атаковали Киевскую область: власти рассказали о последствиях
- Ночью и утром 16 мая Россия атаковала Киевскую область дронами.
- В результате атаки повреждено административное здание, магазин, дом культуры и образовательное учреждение в Белоцерковском районе.
Ночью и утром 16 мая Россия била по Украине "Шахедами". Взрывы раздавались в Киеве и области.
В Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории котельной, есть повреждения окон и автомобилей в жилом квартале, передает 24 Канал.
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Последствия атаки БпЛА на Киевскую область
В Киевской области воздушную тревогу объявили в 02:48. Там раздавались взрывы – силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. Есть сбитые цели.
В КОВА уточнили, что пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфорастуткрутры не допущено.
В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение.
Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома.
БпЛА атаковали Киевскую область / Фото полиция
К слову, в ночь на 16 мая противник запустил по Украине 112 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. В результате вражеской атаки пострадали также Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская область.