Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

В ночь на 17 октября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Поэтому 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Незадолго до этого в столице объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, она длилась около двух часов.

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