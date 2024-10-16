Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
В ночь на 17 октября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
Поэтому 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Незадолго до этого в столице объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, она длилась около двух часов.
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Россия атакует дронами-камикадзе
Чернигов – движение БпЛА в направлении города, Вражеские БпЛА сейчас на Полтавщине, направление движения – Миргород и Полтава. Сумщина – угроза ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Где сейчас летают дроны
Движение вражеских БпЛА сейчас
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Чернигов – движение БпЛА в направлении города,
Вражеские БпЛА сейчас на Полтавщине, направление движения – Миргород и Полтава.
Сумщина – угроза ударных БпЛА,