Один из дронов ночью несколько часов кружил над водоемом на границе областей, – Евлаш

Представитель Воздушных Сил рассказал, каким образом некоторые "Шахеды" могут кружить по Украине 6 часов. В частности он рассказал об одном беспилотнике на границе Полтавской и Днепропетровской областей в ночь на 18 апреля.

В эфире национального телемарафона представитель Воздушных Сил Илья Евлаш отметил, что “Шахеды” отслеживаются украинскими Силами обороны от момента их пусков и вхождения к воздушному пространству Украины. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему "Шахеды" непросто сбивать

Евлаш отметил, что дроны отслеживаются и принимаются все необходимые меры для их перехвата даже на подходах к границам Украины.

Эти дроны достаточно маневренные, несмотря на то, что скорость их незначительная. Они, используют сложные участки местности, устья, русла рек,

– сказал Евлаш.

Он добавил, что иногда "Шахеды" задерживаются на некоторых городах, к примеру, как сегодня на границе Днепропетровской и Полтавской областей. Дрон просто завис над водоемом и кружил.

Трудно добраться до таких участков. Но в конце концов Силы обороны смогли его уничтожить,

– сказал представитель Воздушных сил.

Он отметил, что главная проблема заключается в дефиците ПВО. Украине необходимы ракеты для переносных ЗРК, которые сбивают эти дроны и в частности крылатые ракеты.

Также требуется дополнительное оборудование для мобильных огневых групп, которые могли бы определять ночью точное местонахождение "Шахедов".

Что известно о ночной атаке по Украине