На Киевщине и ряде областей – воздушная тревога: летит сразу несколько групп "Шахедов"

19 августа 2023, 00:50
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Около полуночи 19 августа в Киевской и ряде других областей раздалась воздушная тревога. Причиной стал запуск "Шахедов". Узнайте, где была угроза удара по иранским "мопедам".

Об угрозе атаки "Шахедами" стало известно около 23:20. Тогда предупредили жителей Сумской области о возможной атаке. Вскоре карта воздушной тревоги продолжила "краснеть".

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Ночная атака "Шахедами": что известно

 
01:46 Воздушные силы пишут, что "Шахеды" в направлении Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.01:35 "Покраснела" Хмельницкая область. Тем временем отбой объявили в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.01:15 Существует угроза жителям Винницкой и Житомирской областей, поэтому и там объявили воздушную тревогу.00:55 Жители Запорожской и Донецкой областей предупредили о возможной угрозе.00:54 Воздушная тревога в Днепропетровской области.00:49 Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Белой Церкви с востока, а также в направлении Чернигова с юго-востока.00:27 Воздушные силы предупреждают об очередной группе "Шахедов" из Курской области. Они пересекли воздушное пространство нашего государства в районе Сумской области.00:10 Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. В ПС добавили, что дроны летят с северо-востока в направлении Черкасской области.

Подчеркиваем на важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Следует понимать, что враг чрезвычайно коварен, а дроны-камикадзе опасны не только в небе. После сбивания падают обломки, которые могут наделать немало беды.

Помните также о том, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО. Если же соответствующий соблазн у вас возник, то не выкладывайте материалы в сеть. Не будьте корректировщиком будущих атак.

23:59

Воздушные силы пишут, что группы "Шахедов" двигаются с Востока на Запад. Они летят по границе Харьковско-Сумской и Полтавско-Черниговской областей.23:45 Об угрозе с неба предупредили жителей Харьковской области.23:40 Объявлена воздушная тревога также в Полтавской и Черниговской областях.23:27 Сирены предупреждали об угрозе также жителей Донецкой области.23:20 В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали не игнорировать сирены, ведь враг запустил "Шахеды".
Автор: Назарій Лазур