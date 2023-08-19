Россияне пытались атаковать Киевскую область дронами: есть ли попадание и падение обломков
Источник:Киевская ОВА
Ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, пытались ударить "Шахедами" по Киевщине. Отработала ПВО.
Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. О ночной атаке на Киевщину рассказал глава ОВА Руслан Кравченко.
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Что известно об атаке на Киевщину сегодня
Глава военной администрации поблагодарил защитников неба. Он подчеркнул, что Силы ПВО в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, защищая наши родные дома.
Наши ВСУ – лучшие! Случаев попадания, пострадавших и падения обломков на территории общин не зафиксированы,
– подчеркнул чиновник.
В то же время добавил, что оперативные группы продолжают работу по мониторингу и выявлению возможных последствий ночной атаки агрессора.
"В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности. Находитесь в укрытиях до конца опасности", – призвал начальник ОВА.
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Этой ночью ПВО сбила почти все "Шахеды"
- Утром в Воздушных силах рассказали детали российской атаки. Заметили, что оккупанты запускали дроны из района Курска.
- В общей сложности российские террористы атаковали Украину 17 "Шахедами". Почти все – 15 сбила наша ПВО.
- Заметим, что в нескольких селах на Хмельнитчине взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Две женщины получили ранения осколками стекла. Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.
- В Житомирской области оккупанты атаковали один из объектов инфраструктуры. В результате падения обломков дрона вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.