Россияне пытались атаковать Киевскую область дронами: есть ли попадание и падение обломков

Ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, пытались ударить "Шахедами" по Киевщине. Отработала ПВО.

Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. О ночной атаке на Киевщину рассказал глава ОВА Руслан Кравченко.

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Что известно об атаке на Киевщину сегодня

Глава военной администрации поблагодарил защитников неба. Он подчеркнул, что Силы ПВО в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, защищая наши родные дома.

Наши ВСУ – лучшие! Случаев попадания, пострадавших и падения обломков на территории общин не зафиксированы,

– подчеркнул чиновник.

В то же время добавил, что оперативные группы продолжают работу по мониторингу и выявлению возможных последствий ночной атаки агрессора.

"В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности. Находитесь в укрытиях до конца опасности", – призвал начальник ОВА.

При обнаружении обломков сбитых объектов ни в коем случае не подходите к месту падения и не трогайте их. Немедленно сообщайте об этом сотрудникам полиции и ГСЧС.

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Этой ночью ПВО сбила почти все "Шахеды"