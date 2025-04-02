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24 Канал Новости Украины Россияне запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность
2 апреля, 21:50
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Россияне запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность

Ирина Чеботникова

Вечер 2 апреля не прошел без запуска "Шахедов". Ударные беспилотники-камикадзе уже движутся по Украине. 24 Канал расскажет, куда они летят и где тревога.

Если в вашем регионе раздается сигнал тревоги – пройдите в укрытие!

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Куда летят "Шахеды" вечером 2 апреля

21:59, 02 апреля

Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!

21:48, 02 апреля

Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу.

21:45, 02 апреля

Где сейчас тревога в Украине

21:38, 02 апреля

Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов".

21:21, 02 апреля

Угроза БпЛА для Харьковщины.