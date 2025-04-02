Россияне запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность

Вечер 2 апреля не прошел без запуска "Шахедов". Ударные беспилотники-камикадзе уже движутся по Украине. 24 Канал расскажет, куда они летят и где тревога.

Если в вашем регионе раздается сигнал тревоги – пройдите в укрытие! Смотрите также Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области: пилот умер Куда летят "Шахеды" вечером 2 апреля 21:59, 02 апреля Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА! 21:48, 02 апреля Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу. 21:45, 02 апреля Где сейчас тревога в Украине 21:38, 02 апреля Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов". 21:21, 02 апреля Угроза БпЛА для Харьковщины.