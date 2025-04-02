Россияне запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность
Вечер 2 апреля не прошел без запуска "Шахедов". Ударные беспилотники-камикадзе уже движутся по Украине. 24 Канал расскажет, куда они летят и где тревога.
Если в вашем регионе раздается сигнал тревоги – пройдите в укрытие!
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Куда летят "Шахеды" вечером 2 апреля
Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА! Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу. Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов". Угроза БпЛА для Харьковщины.
Где сейчас тревога в Украине
Запорожье и Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
Взрывы раздаются в Харькове. Это третья дроновая атака за день по городу.
Для Запорожской области тоже угроза "Шахедов".
Угроза БпЛА для Харьковщины.