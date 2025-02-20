Россияне запустили "Шахеды" с нескольких направлений: где тревога

Первые "Шахеды" вошли в воздушное пространство Украины в половине седьмого вечера 20 февраля. 24 Канал расскажет, где летят дроны-камикадзе и где раздается сигнал тревоги.

Не пренебрегайте тревогой и направляйтесь в укрытие! Не мешайте защитникам неба работать! Если же увидели "Шахед", лежащий на земле или на льду, висящий на дереве и так далее, звоните 101!

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Где летят "Шахеды" вечером 20 февраля