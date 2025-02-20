Россияне запустили "Шахеды" с нескольких направлений: где тревога
Первые "Шахеды" вошли в воздушное пространство Украины в половине седьмого вечера 20 февраля. 24 Канал расскажет, где летят дроны-камикадзе и где раздается сигнал тревоги.
Не пренебрегайте тревогой и направляйтесь в укрытие! Не мешайте защитникам неба работать! Если же увидели "Шахед", лежащий на земле или на льду, висящий на дереве и так далее, звоните 101!
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Где летят "Шахеды" вечером 20 февраля
Дроны через север Сумщины на Черниговщину. Новые группы ударных БпЛА на Сумщине. Двигаются в направлении Ахтырки. Добавилась угроза баллистики с юго-востока. Скоростная цель на Сумщине, – ВС. Большинство ударных дронов летит на Полтаву, – ВС. Мониторинговые каналы пишут, что были пуски из Курска и Орла. Ударные БпЛА с Сумщины в направлении Харьковской области. Несколько групп БпЛА заходят на Сумщину из Курской области. Курс на Полтавщину, – Воздушные силы.
Где тревога в Украине
Дроны через север Сумщины на Черниговщину.
Новые группы ударных БпЛА на Сумщине. Двигаются в направлении Ахтырки.
Добавилась угроза баллистики с юго-востока.
Скоростная цель на Сумщине, – ВС.
Большинство ударных дронов летит на Полтаву, – ВС.
Мониторинговые каналы пишут, что были пуски из Курска и Орла.
Ударные БпЛА с Сумщины в направлении Харьковской области.
Несколько групп БпЛА заходят на Сумщину из Курской области. Курс на Полтавщину, – Воздушные силы.