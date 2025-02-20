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24 Канал Новости Украины Россияне запустили "Шахеды" с нескольких направлений: где тревога
20 февраля, 20:07
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Россияне запустили "Шахеды" с нескольких направлений: где тревога

Ирина Чеботникова

Первые "Шахеды" вошли в воздушное пространство Украины в половине седьмого вечера 20 февраля. 24 Канал расскажет, где летят дроны-камикадзе и где раздается сигнал тревоги.

Не пренебрегайте тревогой и направляйтесь в укрытие! Не мешайте защитникам неба работать! Если же увидели "Шахед", лежащий на земле или на льду, висящий на дереве и так далее, звоните 101!

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Где летят "Шахеды" вечером 20 февраля

20:34, 20 февраля

Дроны через север Сумщины на Черниговщину.

20:27, 20 февраля

Новые группы ударных БпЛА на Сумщине. Двигаются в направлении Ахтырки.

20:11, 20 февраля

Добавилась угроза баллистики с юго-востока.

20:09, 20 февраля

Скоростная цель на Сумщине, – ВС.

20:06, 20 февраля

Большинство ударных дронов летит на Полтаву, – ВС.

20:05, 20 февраля

Где тревога в Украине

19:58, 20 февраля

Мониторинговые каналы пишут, что были пуски из Курска и Орла.

19:41, 20 февраля

Ударные БпЛА с Сумщины в направлении Харьковской области.

19:29, 20 февраля

Несколько групп БпЛА заходят на Сумщину из Курской области. Курс на Полтавщину, – Воздушные силы.