Ночная атака на Киевскую область: обломки повредили дома и авто

Россия продолжает терроризировать украинские города обстрелами. В частности, от атаки "Шахедами" в ночь на 21 июля пострадала Киевщина.

В области работали силы противовоздушной обороны. Им удалось сбить все цели.

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Обломками повреждены два дома

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что в результате атаки российскими беспилотниками попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. К счастью, также нет и пострадавших среди мирного населения.

В то же время на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков вражеских целей,

– добавил Руслан Кравченко.

По словам председателя КОВА, там пострадал автомобиль и два частных дома. У них незначительные повреждения фасада и окон.

В результате падения обломков также произошло возгорание травяного настила. Его спасатели оперативно ликвидировали.

Добавим, что в целом ночью россияне выпустили по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 ударных БпЛА.

ПВО сбили 35 "Шахедов" и все ракеты Х-59/69.