В області працювали сили протиповітряної оборони. Їм вдалося збити усі цілі.

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Уламками пошкоджено два будинки

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що унаслідок атаки російськими безпілотниками влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. На щастя, також немає і постраждалих серед мирного населення.

Водночас на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей,

– додав Руслан Кравченко.

За словами голови КОВА, там постраждав автомобіль та два приватні будинки. У них незначні пошкодження фасаду та вікон.

Унаслідок падіння уламків також сталося загоряння трав'яного настилу. Його рятувальники оперативно ліквідували.

Додамо, що загалом вночі росіяни випустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 39-ма ударних БпЛА.

ППО збили 35 "Шахедів" і усі ракети Х-59/69.