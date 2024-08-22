Россия снова атакует "Шахедами": что известно о движении БпЛА

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными видами вооружений. В частности, враг снова запустил ударные дроны по украинским городам.

Ночью 22 августа в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска “Шахедов”. О том, что известно об опасности – рассказывает 24 Канал.

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