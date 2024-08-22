Россия снова атакует "Шахедами": что известно о движении БпЛА
Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными видами вооружений. В частности, враг снова запустил ударные дроны по украинским городам.
Ночью 22 августа в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска “Шахедов”. О том, что известно об опасности – рассказывает 24 Канал.
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Воздушные силы попросили пройти жителей Миргорода в укрытие. Группа из 5 БпЛА проходит через Ахтырский район Сумщины в направлении Миргородского района Полтавской области. Курс Юго-Западный. 1 БпЛА с Херсонщины в направлении Баштанского района Николаевской области. Курс Северо-Западный. Ударные БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород. Движение ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный. "Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины.
Миргород – в укрытие
Курс – на Миргород
На Николаевщину движется дрон
БпЛА в направлении Полтавщины
Воздушные силы попросили пройти жителей Миргорода в укрытие.
Группа из 5 БпЛА проходит через Ахтырский район Сумщины в направлении Миргородского района Полтавской области. Курс Юго-Западный.
1 БпЛА с Херсонщины в направлении Баштанского района Николаевской области. Курс Северо-Западный.
Ударные БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород.
Движение ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.
"Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины.