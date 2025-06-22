Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях угроза удара

Россия вечером 22 июня снова запустила "Шахеды" по мирным украинским городам. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где движутся "Шахеды"

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