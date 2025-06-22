Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях угроза удара
Россия вечером 22 июня снова запустила "Шахеды" по мирным украинским городам. Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где движутся "Шахеды"
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на восток. Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские БпЛА на Херсонщине курсом на запад, вектор движения Одесса. Взрывы в Запорожской области. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА. Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА. На Запорожье работает ПВО. Запорожье – угроза применения врагом ударных БПЛА. Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БПЛА! Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с юга.
Обновление по "Шахедам"
– Воздушные силы.
Обновление по "Шахедам"
– Воздушные силы.
Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на восток.
Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА на Херсонщине курсом на запад, вектор движения Одесса.
Взрывы в Запорожской области.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
На Запорожье работает ПВО.
Запорожье – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БПЛА!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с юга.