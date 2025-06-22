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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях угроза удара
22 июня, 20:46
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Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях угроза удара

София Рожик

Россия вечером 22 июня снова запустила "Шахеды" по мирным украинским городам. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где движутся "Шахеды"

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:50, 22 июня

Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на восток.

21:47, 22 июня

Обновление по "Шахедам"

  • с севера Сумщины курсом на юго-западное направление,
  • с севера Черниговщины курсом на юго-западное направление,
  • на севере Запорожья курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину,
  • на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление,
  • на востоке и центре Харьковщины курсом на юго-западное направление,
  • на Херсонщине курсом на запад, вектор движения Одесса.
21:34, 22 июня

Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:24, 22 июня

Вражеские БпЛА на Херсонщине курсом на запад, вектор движения Одесса.

21:21, 22 июня

21:16, 22 июня

Взрывы в Запорожской области.

21:13, 22 июня

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
– Воздушные силы.

21:06, 22 июня

Обновление по "Шахедам"

  • вражеские БПЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление,
  • на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину,
  • в центре Днепропетровщины курсом на север,
  • на западе Днепропетровщины курсом на Кривой Рог,
  • на востоке Харьковщины курсом на запад.
20:56, 22 июня

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:48, 22 июня

Сумская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:31, 22 июня

На Запорожье работает ПВО.

20:23, 22 июня

Запорожье – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:19, 22 июня

Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения и вражеских ударных БПЛА!
– Воздушные силы.

20:14, 22 июня

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с юга.