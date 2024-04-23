Одесса снова оказалась под циничными ударами врага: все об атаке "Шахедами" 23 апреля

В ночь на 23 апреля оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". От российского террора в очередной раз пострадала Одесская область, где есть разрушения и раненые.

О пуске ударных беспилотников стало известно поздно вечером 22 апреля, а уже после полуночи началась боевая работа. Украинские защитники отражали вражескую атаку почти до 5 утра. Какие последствия атаки "Шахедами" и что известно о пострадавших – далее в материале 24 Канала.

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Россияне в очередной раз запускали "Шахеды"

Враг в ночь на 23 апреля в очередной раз атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Как сообщили в Воздушных силах, в целом было зафиксировано пуски 16 ударных БПЛА. Враг атаковал с 2 направлений: с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Курской области.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 15 "Шахедов". "Приземлить" вражеские дроны удалось защитникам в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Кроме того, ночью 23 апреля россияне также атаковали Украину баллистическими ракетами типа "Искандер-М", которые запустили с территории Белгородской области.

Оккупанты били по домам в Одессе

Российские военные не прекращают террора Одессы и области. Во время атаки 23 апреля оккупанты в очередной раз били по гражданской инфраструктуре. Так, в Одессе "Шахеды" атаковали жилой сектор, в результате чего есть разрушения.

Последствия российской атаки в Одессе: смотрите видео

В результате российской атаки повреждены по меньшей мере 14 квартир, магазины и другие объекты инфраструктуры. Под прицелом врага также была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

Последствия российской атаки в Одесской области – больше в галерее

В общем, в Одессе в результате ночной атаки пострадали 9 человек, среди которых 4 детей. Как сообщил Олег Кипер, ранения получили дети 9 и 12 лет, а также малыши, которым не исполнилось и года.

Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте. Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь,

– рассказал Кипер о состоянии пострадавших.

Кроме того, в Одессе спасателям удалось спасти 34 человека, среди которых 2 ребенка. Психологическую помощь получили 27 человек, которые оказались в эпицентре атаки.

Как в Одессе оказывали помощь пострадавшим: смотрите видео

На Николаевщине в результате атаки повреждены торговые павильоны

Под прицелом врага также оказалась и Николаевская область. Как сообщили в ОВА, обломками сбитого БПЛА типа "Shahed-131/136" повреждена торговая инфраструктура на Очаковщине.

В результате падения обломков возник пожар павильона, который оперативно ликвидирован пожарными.

В результате атаки пострадал один человек в Очакове. Сейчас раненому оказывается вся необходимая помощь.

На Киевщине сбили все дроны, которыми враг пытался атаковать

Ночью 23 апреля вражеские "Шахеды" сбивали также и в Киевской области. Как сообщили местные власти, враг атаковал регион с юго-западного направления.

Силы ПВО в течение 3 часов отражали вражескую атаку в Киевской области и уничтожили все "Шахеды", которыми оккупанты пытались атаковать.

Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру, а также повреждений в Киеве и области нет. Также не поступала информация о жертвах или пострадавших.