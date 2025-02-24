Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
Вечером, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Кременчуге прогремел взрыв: какая причина
Донетчина – угроза применения ударных БпЛА! В Кременчуге прогремел взрыв. Черниговская, Кировоградская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА! Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА! Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА! Запорожская и Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА!
Актуальная информация относительно движения дронов
Обновление по "Шахедам"
Донетчина – угроза применения ударных БпЛА!
В Кременчуге прогремел взрыв.
Черниговская, Кировоградская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
Запорожская и Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА!