Россия в очередной раз запустила "Шахеды": куда направляются вражеские БПЛА

Вечером среды, 25 июня, российские военные в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Все, что известно о движении вражеских БПЛА, читайте в материале.

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