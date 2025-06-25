Россия в очередной раз запустила "Шахеды": куда направляются вражеские БПЛА
Вечером среды, 25 июня, российские военные в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Все, что известно о движении вражеских БПЛА, читайте в материале.
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Куда летят "Шахеды" 25 июня: что пишут ВС и мониторы
Ракетная опасность для Днепропетровской и Запорожской областей, – ВС. Мониторинговые сообщества пишут, что беспилотники летят на Сумы. ВС предупредили горожан, чтобы те были в укрытиях. Мониторы пишут, что Харьков под атакой "Шахедов". БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный. БпЛА в юго-восточной части Сумщины, курсом на Харьковщину. Угроза "Шахедов" для Сумщины.
Есть угроза для Харькова
Где сейчас тревога в Украине
Ракетная опасность для Днепропетровской и Запорожской областей, – ВС.
Мониторинговые сообщества пишут, что беспилотники летят на Сумы.
ВС предупредили горожан, чтобы те были в укрытиях.
Мониторы пишут, что Харьков под атакой "Шахедов".
БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный.
БпЛА в юго-восточной части Сумщины, курсом на Харьковщину.
Угроза "Шахедов" для Сумщины.