Российские войска запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность
Российские оккупационные войска не перестают атаковать Украину различными видами вооружения. В ночь на 26 августа вражеская армия запустила по нашей стране ударные беспилотники.
В случае объявления воздушной тревоги в регионе важно находиться в укрытиях для сохранения собственной жизни и облегчения работы нашим защитникам неба. Для каких областей есть опасность и в каком направлении движутся "Шахеды" – передает 24 Канал.
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Атака "Шахедами" 26 августа: что известно
Воздушная тревога в Киевской области. Движение ударных БПЛА сейчас фиксируют: – на Черниговщине, курсом на Киевщину. Воздушные силы ВСУ сообщили, куда движутся вражеские беспилотники: Движение ударных БпЛА: В Воздушных силах предупредили, что в направлении Миргорода движется ударный БпЛА. Движение ударных БпЛА: Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" через Сумскую область в направлении Полтавщины.
– на Полтавщине, курсом юго-западным.
– и из Черкасской области курсом на Кировоградскую.
Направления движения "Шахедов"
Воздушная тревога в Киевской области. Движение ударных БПЛА сейчас фиксируют:
– на Черниговщине, курсом на Киевщину.
Воздушные силы ВСУ сообщили, куда движутся вражеские беспилотники:
Движение ударных БпЛА:
В Воздушных силах предупредили, что в направлении Миргорода движется ударный БпЛА.
Движение ударных БпЛА:
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" через Сумскую область в направлении Полтавщины.