Российские войска запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность

Российские оккупационные войска не перестают атаковать Украину различными видами вооружения. В ночь на 26 августа вражеская армия запустила по нашей стране ударные беспилотники.

В случае объявления воздушной тревоги в регионе важно находиться в укрытиях для сохранения собственной жизни и облегчения работы нашим защитникам неба. Для каких областей есть опасность и в каком направлении движутся "Шахеды" – передает 24 Канал.

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Атака "Шахедами" 26 августа: что известно