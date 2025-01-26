Оккупанты начали атаку "Шахедами" с разных направлений: где существует опасность

Захватчики вечером 26 января запустили по Украине ударные дроны. Вражеские беспилотники атаковали страну с севера и юга.

Известно, что противник испытывает на украинцах новое вооружение. Так, днем 25 января оккупанты ударили по Харькову беспилотниками. Вероятно, это были новые российские БпЛА "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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