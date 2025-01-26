УКР РУС
26 января 2025, 20:53
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Оккупанты начали атаку "Шахедами" с разных направлений: где существует опасность

Анастасия Колесникова

Захватчики вечером 26 января запустили по Украине ударные дроны. Вражеские беспилотники атаковали страну с севера и юга.

Известно, что противник испытывает на украинцах новое вооружение. Так, днем 25 января оккупанты ударили по Харькову беспилотниками. Вероятно, это были новые российские БпЛА "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:48, 26 января

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с Белгородщины, курс - юго-западный.

21:46, 26 января

Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока!

21:34, 26 января

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на Херсонщину с ВОТ, курс – западный/северо-западный.

21:33, 26 января

Внимание! г.Николаев! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с востока!

21:22, 26 января

Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!

21:21, 26 января

  • БпЛА на Харьковщине, курс – западный/ юго-западный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БпЛА на востоке Николаевщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА в центре Херсонщины, курс – западный.
21:11, 26 января

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

20:58, 26 января

Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Вражеские ударные БпЛА на границе Днепропетровщины и Херсонщины, курс – западный.

20:52, 26 января

Вражеские ударные БпЛА на севере Донетчины, курс – юго-западный.

20:35, 26 января

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на восток Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный/юго-западный.

20:33, 26 января

Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины на северо-востоке с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

20:20, 26 января

Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный и юго-западный.

19:52, 26 января

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Запорожья.