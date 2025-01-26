Оккупанты начали атаку "Шахедами" с разных направлений: где существует опасность
Захватчики вечером 26 января запустили по Украине ударные дроны. Вражеские беспилотники атаковали страну с севера и юга.
Известно, что противник испытывает на украинцах новое вооружение. Так, днем 25 января оккупанты ударили по Харькову беспилотниками. Вероятно, это были новые российские БпЛА "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с Белгородщины, курс - юго-западный. Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока! Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на Херсонщину с ВОТ, курс – западный/северо-западный. Внимание! г.Николаев! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с востока! Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления! Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! Вражеские ударные БпЛА на севере Донетчины, курс – юго-западный. Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на восток Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный/юго-западный. Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины на северо-востоке с ВОТ, курс – северный/северо-западный. Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный и юго-западный. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Запорожья.
Вражеские ударные БпЛА на границе Днепропетровщины и Херсонщины, курс – западный.
Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с Белгородщины, курс - юго-западный.
Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока!
Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на Херсонщину с ВОТ, курс – западный/северо-западный.
Внимание! г.Николаев! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с востока!
Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!
Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Вражеские ударные БпЛА на севере Донетчины, курс – юго-западный.
Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на восток Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный/юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины на северо-востоке с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный и юго-западный.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Запорожья.