На Ровенщине и Хмельнитчине ночью работала ПВО: в ОВА рассказали детали

Россия продолжает атаковать Украину различными видами вооружений. В частности, она запускала ударные дроны типа "Шахед".

В нескольких регионах Украины ночью работали средства противовоздушной обороны в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе. В частности, известно о работе по российским целям в Ровенской области, пишет 24 Канал со ссылкой на Ровенскую ОВА.

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Обошлось без пострадавших

В ночь на 26 ноября 2024 года в Ровенской области работали силы противовоздушной обороны.

Благодаря их профессиональным действиям удалось сбить воздушные цели врага,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, к счастью, предварительно люди и инфраструктура не пострадали.

ПВО работала в Хмельницкой области

Также известно, что в ночь на 26 ноября в пределах Хмельницкой области уничтожено 6 вражеских БпЛА типа "Шахед". там рассказали, что устанавливают места падения обломков.

Информация о травмированных или разрушений не поступала.

Защитники украинского неба делают все возможное для того, чтобы защитить нас.