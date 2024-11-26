На Ровенщине и Хмельнитчине ночью работала ПВО: в ОВА рассказали детали
Россия продолжает атаковать Украину различными видами вооружений. В частности, она запускала ударные дроны типа "Шахед".
В нескольких регионах Украины ночью работали средства противовоздушной обороны в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе. В частности, известно о работе по российским целям в Ровенской области, пишет 24 Канал со ссылкой на Ровенскую ОВА.
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Обошлось без пострадавших
В ночь на 26 ноября 2024 года в Ровенской области работали силы противовоздушной обороны.
Благодаря их профессиональным действиям удалось сбить воздушные цели врага,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, к счастью, предварительно люди и инфраструктура не пострадали.
ПВО работала в Хмельницкой области
Также известно, что в ночь на 26 ноября в пределах Хмельницкой области уничтожено 6 вражеских БпЛА типа "Шахед". там рассказали, что устанавливают места падения обломков.
Информация о травмированных или разрушений не поступала.
Защитники украинского неба делают все возможное для того, чтобы защитить нас.