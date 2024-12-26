Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие области под угрозой
Россия продолжает свои атаки на Украину. Вечером 26 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где летят "Шахеды"
Несколько групп БпЛА держат курс на Золотоношу. БпЛА с Полтавщины движутся в Черкасскую область. БпЛА в пригороде Харькова. БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчуг. Несколько БпЛА с Днепропетровщины движутся в направлении Кировоградской области. БпЛА через Днепропетровскую область летят в направлении Каменского и Кривого Рога. Несколько групп БпЛА движутся через Харьковскую область. Курс – юго-западный С Днепропетровщины БпЛА продолжает движение в направлении Запорожья. Группы БпЛА на Сумщине движутся в юго-западном направлении. БпЛА на границе Донецкой и Харьковской областей. Курс на Днепропетровскую область.
Где объявлена тревога
Несколько групп БпЛА держат курс на Золотоношу.
БпЛА с Полтавщины движутся в Черкасскую область.
БпЛА в пригороде Харькова.
БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчуг.
Несколько БпЛА с Днепропетровщины движутся в направлении Кировоградской области.
БпЛА через Днепропетровскую область летят в направлении Каменского и Кривого Рога.
Несколько групп БпЛА движутся через Харьковскую область. Курс – юго-западный
С Днепропетровщины БпЛА продолжает движение в направлении Запорожья.
Группы БпЛА на Сумщине движутся в юго-западном направлении.
БпЛА на границе Донецкой и Харьковской областей. Курс на Днепропетровскую область.