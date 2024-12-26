Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие области под угрозой

26 декабря 2024, 22:31
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Автор: София Рожик

Россия продолжает свои атаки на Украину. Вечером 26 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

 

23:57, 26 декабря

Где объявлена тревога

23:57, 26 декабря

Несколько групп БпЛА держат курс на Золотоношу.

23:28, 26 декабря

БпЛА с Полтавщины движутся в Черкасскую область.

23:11, 26 декабря

БпЛА в пригороде Харькова.

22:33, 26 декабря

БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчуг.

22:30, 26 декабря

Несколько БпЛА с Днепропетровщины движутся в направлении Кировоградской области.

22:04, 26 декабря

БпЛА через Днепропетровскую область летят в направлении Каменского и Кривого Рога.

21:59, 26 декабря

Несколько групп БпЛА движутся через Харьковскую область. Курс – юго-западный

21:14, 26 декабря

С Днепропетровщины БпЛА продолжает движение в направлении Запорожья.

21:13, 26 декабря

Группы БпЛА на Сумщине движутся в юго-западном направлении.

20:38, 26 декабря

БпЛА на границе Донецкой и Харьковской областей. Курс на Днепропетровскую область.