Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие области под угрозой

Россия продолжает свои атаки на Украину. Вечером 26 декабря страна-агрессор снова запустила "Шахеды".

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"