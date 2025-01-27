В Хмельницкой области в результате атаки БПЛА есть повреждения: в ОВА рассказали детали

Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, ночью 27 января силы противовоздушной обороны работали в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает 24 Канал. На территории области уничтожено 7 вражеских "Шахедов".

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Что известно о разрушениях

Во время воздушной тревоги удар россиян повредил окна и фасад одного дома. К счастью, обошлось без погибших или раненых.

Напомним, с вечера 26 января противник атаковал Украину 104 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 27 января подтверждено сбитие 57 российских дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Последствия атаки в других областях

В Днепре БПЛА повредил технический этаж многоквартирного дома, пожар уже потушили. Обошлось без пострадавших. На верхних этажах выбиты окна и двери, а вблизи места попадания обломками и взрывной волной повреждены машины.

В Тернопольской области уничтожено 2 вражеских дрона-камикадзе, обломки которых упали в районах городов Бучач и Бережаны.

На Прикарпатье целью российских беспилотников стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание, на месте работали соответствующие службы. Информации о пострадавших пока нет.