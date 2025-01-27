Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає 24 Канал. На території області знищено 7 ворожих "Шахедів".

Дивіться також Окупанти атакували "Шахедами", вибухи на Заході: де була найбільша небезпека

Що відомо про руйнування

Під час повітряної тривоги удар росіян пошкодив вікна та фасад одного будинку. На щастя, обійшлося без загиблих чи поранених.

Нагадаємо, з вечора 26 січня противник атакував Україну 104 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 27 січня підтверджено збиття 57 російських дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Наслідки атаки в інших областях

У Дніпрі БпЛА пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку, пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих. На верхніх поверхах вибито вікна та двері, а поблизу місця влучання уламками та вибуховою хвилею пошкоджено автівки.

На Тернопільщині знищено 2 ворожих дрони-камікадзе, уламки яких впали в районах міст Бучач і Бережани.

На Прикарпатті ціллю російських безпілотників стали об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загоряння, на місці працювали відповідні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.