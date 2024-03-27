Ночью россияне выпустили 13 "Шахедов": сколько удалось уничтожить

Российские военные продолжают терроризировать население Украины дронами-камикадзе. Известно, что в ночь на 27 марта враг запустил сразу 13 "Шахедов".

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили подробнее о работе наших защитников неба. Известно, сколько дронов-камикадзе удалось сбить в ночь на 27 марта.

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10 "Шахедов" удалось уничтожить

В Генштабе отмечают, что ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Враг применил 13 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 10 дронов-камикадзе.

В Сумской областной военной администрации утром сообщили, что в ночь на 27 марта Силы противовоздушной обороны области уничтожили два дрона-камикадзе "Шахед". В ОВА выразили благодарность защитникам неба.

Обратим внимание, что Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов-камикадзе в 00:11 27 марта жителей Сумской области. А уже в 00:44 написали, что "Шахэды" из Сумской области заходят в Черниговскую.

По состоянию на 01:34 Воздушные силы отмечали, что БПЛА из Черниговской области двигались в направлении Киевской, а также из Сумской области двигались в направлении Полтавской области. Они продолжали курс юго-западный.

Уже в 02:14 написали, что несколько групп дронов-камикадзе двигались из Сумской области через Харьковскую область в направлении Днепропетровщины.

Заметим, что по состоянию на 03:27 в регионах, которые были под угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед", объявили отбой воздушной тревоги.