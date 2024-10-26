Россия снова запустила "Шахеды": тревога досталась Киева
Вечером 26 октября Россия в очередной раз начала террор Украины "Шахедами". Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе ударов.
Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.
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"Шахед" движется на Деснянский район Киева. Мониторы сообщают о движении двух БпЛа на Киевщине: БпЛа движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, информируют Воздушные силы. Дополнительно отмечены пуски БпЛа из Орла, Зафиксировано еще 2 БпЛа через Конотоп на Черниговщину: "Шахед" движется курсом на Бровары, пока еще в районе Згуровки. Воздушные силы снова сообщили об ударных вражеских БпЛа из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом. Шахеды с Черниговщины летят на Киевщину через Нежинский район. Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук, "Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом. Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы. Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач). В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного. Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,
Актуальная карта воздушных тревог
БпЛа добрались до Киева
Осуществлены новые пуски БпЛа
– мониторы.
– пишут мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах
– Воздушные силы.
"Шахед" движется на Деснянский район Киева.
Мониторы сообщают о движении двух БпЛа на Киевщине:
БпЛа движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, информируют Воздушные силы.
Дополнительно отмечены пуски БпЛа из Орла,
Зафиксировано еще 2 БпЛа через Конотоп на Черниговщину:
"Шахед" движется курсом на Бровары, пока еще в районе Згуровки.
Воздушные силы снова сообщили об ударных вражеских БпЛа из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом.
Шахеды с Черниговщины летят на Киевщину через Нежинский район.
Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук,
"Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.
Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы.
Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач).
В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного.
Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,