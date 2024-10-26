Россия снова запустила "Шахеды": тревога досталась Киева

26 октября 2024, 22:32
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Автор: София Рожик

Вечером 26 октября Россия в очередной раз начала террор Украины "Шахедами". Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе ударов.

Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.

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23:04, 26 октября

Актуальная карта воздушных тревог

23:03, 26 октября

БпЛа добрались до Киева

"Шахед" движется на Деснянский район Киева.

22:57, 26 октября

Мониторы сообщают о движении двух БпЛа на Киевщине:

  • 1 на / мимо Броваров;
  • 1 на / мимо Яготина.
22:56, 26 октября

БпЛа движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, информируют Воздушные силы.

22:49, 26 октября

Осуществлены новые пуски БпЛа

Дополнительно отмечены пуски БпЛа из Орла,
– мониторы.

22:41, 26 октября

Зафиксировано еще 2 БпЛа через Конотоп на Черниговщину:

  • 1 через Шостку на Черниговщину;
  • 2 через Ромны на Полтавщину.
22:39, 26 октября

"Шахед" движется курсом на Бровары, пока еще в районе Згуровки.

22:30, 26 октября

Воздушные силы снова сообщили об ударных вражеских БпЛа из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом.

22:09, 26 октября

Шахеды с Черниговщины летят на Киевщину через Нежинский район.

21:50, 26 октября

Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук,
– пишут мониторинговые каналы.

21:42, 26 октября

"Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.

21:36, 26 октября

Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы.

21:28, 26 октября

Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач).

20:58, 26 октября

Взрывы в Сумах

В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного.

20:47, 26 октября

Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,
– Воздушные силы.