Россия снова запустила "Шахеды": тревога досталась Киева

Вечером 26 октября Россия в очередной раз начала террор Украины "Шахедами". Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе ударов.

Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.

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