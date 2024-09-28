Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

28 сентября 2024, 14:01
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Автор: Маргарита Волошина

Днем, 28 сентября, оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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13:47, 28 сентября

Есть информация о группе ударных БПЛА, которые движутся из Харьковской в направлении Полтавской области.

Позже Воздушные силы уточнили, что дроны изменили направление в сторону Сумской области. "В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – добавили защитники неба.

12:55, 28 сентября

Ударных БПЛА типа "Shahed" на юге Харьковской области, движется в северо-западном направлении,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

12:29, 28 сентября

Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников для Донецкой области. Впоследствии появилось сообщение о группе БПЛА, которая двигалась из Донецкой в Харьковскую область.