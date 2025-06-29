Над Украиной пролетают "Шахеды": где существует угроза применения дронов

Вечером 29 июня на территории Украины объявили угроза применения БпЛА "Шахед". Дроны сначала фиксировали в Сумской области, но воздушная тревога распространилась на другие регионы страны.

О том, где существует опасность из-за применения ударных БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью!

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Где движутся "Шахеды"

Прошлой ночью россияне запустили по Украине 537 средств воздушного нападения, в частности ударные БПЛА, аэробаллистические и крылатые ракеты. 29 июня вражеский террор Украины продолжается.

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте