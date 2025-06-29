Над Украиной пролетают "Шахеды": где существует угроза применения дронов
Вечером 29 июня на территории Украины объявили угроза применения БпЛА "Шахед". Дроны сначала фиксировали в Сумской области, но воздушная тревога распространилась на другие регионы страны.
О том, где существует опасность из-за применения ударных БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью!
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Где движутся "Шахеды"
Прошлой ночью россияне запустили по Украине 537 средств воздушного нападения, в частности ударные БПЛА, аэробаллистические и крылатые ракеты. 29 июня вражеский террор Украины продолжается.
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Харьков – БпЛА с севера в направлении города. Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северного направления. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Обновление по "Шахедам"
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Харьков – БпЛА с севера в направлении города.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северного направления.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.