Атака "Шахедами" по Украине: в Воздушных силах прокомментировали работу по вражеским объектам

Российские захватчики ночью 3 августа атаковали Украину БПЛА типа "Шахед". За сутки наши защитники сбили 22 вражеских объекта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что на этот раз оккупанты запускали беспилотники из Брянской области страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Игнат рассказал об атаке на Украину

Юрий Игнат подчеркнул, что за ночь было уничтожено 15 "Шахедов". Кроме того, в тот же день наши защитники ликвидировали 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Это разведчики, такие как "ZALA", которые корректируют нанесение врагом ударов беспилотниками уже другого типа "Ланцет". Они часто применяются врагом и по состоянию на данный момент также находится немало беспилотников в небе: в Херсонской области, на постоянной линии столкновения и на границе с Россией на Севере", – сказал он.

Относительно "Шахедов" Игнат подчеркнул, что если за ночь до этого было нападение с 3 направлений сразу, то 3 августа 2023 года только из одного – из Брянской области.

Полетели эти БПЛА в северные регионы. Собственно, регионы реагировали сразу, также реагировал Киев. И в Киевской области, и в южных областях "Шахеды" были уничтожены. В общей сложности 15 единиц,

– подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что оккупанты ранее запускали "Шахеды" из Херсонской области, в том числе и из Херсона, когда он был оккупирован. Затем линия фронта переместилась на Левый берег области, а враг стал пускать их по берегу реки Днепр.

Таким образом, враг сменил места запуска, понимая, что они могут быть доступны для наших средств, и переместились на восточное побережье Азовского моря в город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае,

– заметил Игнат.

Напоследок спикер отметил, что оккупанты могут запускать эти беспилотники и с достаточно дальних расстояний, поэтому направление их запуска для них не имеет значения.

Что известно об атаке по Украине 3 августа