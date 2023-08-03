Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що цього разу окупанти запускали безпілотники із Брянської області країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Ігнат розповів про атаку на Україну

Юрій Ігнат наголосив, що за ніч було знищено 15 "Шахедів". Крім цього, того ж дня наші захисники ліквідували 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Це розвідники, такі як "ZALA", які коригують завдання ворогом ударів безпілотниками вже іншого типу "Ланцет". Вони часто застосовуються ворогом і станом на зараз також перебуває чимало безпілотників у небі: на Херсонщині, на постійній лінії зіткнення і на кордоні з Росією на Півночі", – сказав він.

Стосовно "Шахедів" Ігнат наголосив, що якщо за ніч до цього був напад з 3 напрямків одразу, то 3 серпня 2023 року лише з одного – з Брянської області.

Полетіли ці БпЛА в північні регіони. Власне регіони реагували одразу, також реагував Київ. І на Київщині, й в південних областях "Шахеди" було знищено. Загалом 15 одиниць,

– підкреслив речник.

Він наголосив, що окупанти раніше запускали "Шахеди" з Херсонської області, зокрема і з міста Херсон, коли воно було окуповане. Потім лінія фронту перемістилася на Лівий берег області, а ворог став пускати їх по берегу річки Дніпро.

Таким чином ворог змінив місця запуску, розуміючи, що вони можуть бути досяжні для наших засобів і перемістилися на східне узбережжя Азовського моря у місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї,

– зауважив Ігнат.

Наостанок речник зазначив, що окупанти можуть запускати ці безпілотники й з доволі далеких відстаней, тому напрямок їх запуску для них не має значення.

Що відомо про атаку по Україні 3 серпня