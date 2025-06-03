Пограничники уничтожили российский "Шахед" над морем: видео попадания во вражескую цель
- Ночью 3 июня Россия запустила 112 дронов по Украине; 60 враждебных целей обезвредили огневыми средствами поражения.
- В ГНСУ показали попадания в "Шахед" над морем– совместную работу военнослужащих Одесского отряда и Морохранения.
Украинские защитники продолжают удерживать врага по всей линии фронта и отбивать воздушные атаки. Ночью вторника, 3 июня, российские "Шахеды" уничтожали прямо над морем.
Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины, передает 24 Канал. На кадрах – совместная работа военнослужащих Одесского отряда и Морохранения.
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Как отражали ночную воздушную атаку
В ночь на 3 июня россияне запустили по Украине 112 беспилотников, из которых украинская ПВО обезвредила 75. В частности, 60 враждебных целей сбито огневыми средствами поражения, еще 15 – локационно потеряно или подавлено РЭБ.
Это только один из 4 дронов-камикадзе, уничтоженных этой ночью. Они летели на объекты критической и гражданской инфраструктуры, но получили вместо цели – залп от пограничников,
– написали в ГПСУ.
Попадания во вражеский "Шахед" нам морем: смотрите видео
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Напомним, основными направлениями воздушного удара стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области. Зафиксировано попадание по меньшей мере 11 локациях.