Пограничники уничтожили российский "Шахед" над морем: видео попадания во вражескую цель

Украинские защитники продолжают удерживать врага по всей линии фронта и отбивать воздушные атаки. Ночью вторника, 3 июня, российские "Шахеды" уничтожали прямо над морем.

Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины, передает 24 Канал. На кадрах – совместная работа военнослужащих Одесского отряда и Морохранения.

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Как отражали ночную воздушную атаку

В ночь на 3 июня россияне запустили по Украине 112 беспилотников, из которых украинская ПВО обезвредила 75. В частности, 60 враждебных целей сбито огневыми средствами поражения, еще 15 – локационно потеряно или подавлено РЭБ.

Это только один из 4 дронов-камикадзе, уничтоженных этой ночью. Они летели на объекты критической и гражданской инфраструктуры, но получили вместо цели – залп от пограничников,

– написали в ГПСУ.

Попадания во вражеский "Шахед" нам морем: смотрите видео

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Напомним, основными направлениями воздушного удара стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области. Зафиксировано попадание по меньшей мере 11 локациях.