Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України, передає 24 Канал. На кадрах – спільна робота військовослужбовців Одеського загону та Морохорони.
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Як відбивали нічну повітряну атаку
У ніч на 3 червня росіяни запустили по Україні 112 безпілотників, з яких українська ППО знешкодила 75. Зокрема, 60 ворожих цілей збито вогневими засобами ураження, ще 15 – локаційно втрачено або подавлено РЕБ.
Це лише один із 4 дронів-камікадзе, знищених цієї ночі. Вони летіли на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, але дістали замість цілі – залп від прикордонників,
– написали в ДПСУ.
Влучання у ворожий "Шахед" нам морем: дивіться відео
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Зафіксовано влучання у щонайменше 11 локаціях.