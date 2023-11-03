Враг атаковал военный объект в Ивано-Франковской области: возник пожар

В ночь на 3 ноября Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Под ударом оказались западные области, в том числе Ивано-Франковская.

Известно, что враг запустил по Украине 38 дронов-камикадзе и управляемую ракету Х-59. Силы и средства ПВО сбили 24 беспилотника и ракету.

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В Ивано-Франковске произошел пожар

Враг направил дроны-камикадзе и на Ивано-Франковскую область. Украинские защитники сбили "Шахед", его обломки вызвали пожар. Пока информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала.

"Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии", – сообщил Клименко в утренней сводке после ночной атаки.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук уточнила, что россияне атаковали военный объект на территории области. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Атаковал (враг – 24 Канал) военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован,

– сообщила Онищук.

Ночная атака дронами-камикадзе: главное