Враг атаковал военный объект в Ивано-Франковской области: возник пожар
Источник:Игорь Клименко
В ночь на 3 ноября Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Под ударом оказались западные области, в том числе Ивано-Франковская.
Известно, что враг запустил по Украине 38 дронов-камикадзе и управляемую ракету Х-59. Силы и средства ПВО сбили 24 беспилотника и ракету.
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В Ивано-Франковске произошел пожар
Враг направил дроны-камикадзе и на Ивано-Франковскую область. Украинские защитники сбили "Шахед", его обломки вызвали пожар. Пока информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала.
"Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии", – сообщил Клименко в утренней сводке после ночной атаки.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук уточнила, что россияне атаковали военный объект на территории области. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Атаковал (враг – 24 Канал) военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован,
– сообщила Онищук.
Ночная атака дронами-камикадзе: главное
- Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе в ночь со 2 на 3 октября несколькими волнами. Первые сигналы тревоги раздались около 19:47. Тогда в воздушных силах сообщили об угрозе атаки ударными беспилотниками. В общем, воздушная тревога распространялась по стране до 05:20.
- Враг направил "Шахеды" на разные регионы страны. Так, по меньшей мере 10 дронов-камикадзе атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. В полиции области сообщили, что в результате попадания беспилотников горели гаражи и автомобили, повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, было попадание в учебное заведение: разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. В результате обстрела также горел жилой дом, СТО, админздание. По предварительным данным, во время ночной атаки в Харьковской области обошлось без жертв и пострадавших.
- Около 16 "Шахедов" атаковали Львовскую область. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, из 16 запущенных врагом дронов удалось ликвидировать 11. К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В результате попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали.