Хорошо поработали: Воздушные силы показали, как точно уничтожали "Шахеды" на Юге
Источник:Николай Олещук
В ночь на 3 октября оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы успешно отработали и сбили почти все вражеские цели.
Командующий Воздушными Силами ВСУ в сети опубликовал кадры, как украинские защитники отражали вражескую атаку. Он отметил, что бойцы ночью очень хорошо поработали.
К теме Концентрированные атаки: как изменилась тактика россиян по ударам "Шахедами"
Как ВСУ точными выстрелами сбивали "Шахеды"
Ночью россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". К слову, в сентябре враг запустил рекордное количество дронов-камикадзе – 503 единицы. Атаки происходили чуть ли не каждую ночь, оккупанты брали "паузу" максимум на 2 дня. В октябре враг уже трижды запускал "Шахеды" по Украине.
Украинские защитники продолжают сбивать вражеские "Шахеды". В ночь на 3 октября ПВО сбила почти все БПЛА, которыми Россия пыталась атаковать. Как сообщил Олещук, этой ночью защищали небо подразделения:
- 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады,
- 301-го Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток",
- 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
Также активно избивали "Шахеды" истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны.
Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях!
– прокомментировал работу ПВО Олещук.
Как украинские защитники уничтожали "Шахеды": смотрите видео
Ночная атака "Шахедами": главное
- Около 00:30 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Кроме того, враг ночью совершил пуск крылатой ракеты "Искандер-К".
- На утро в Воздушных силах сообщили, что ВСУ уничтожили 30 воздушных целей из 32. Всего было зафиксировано запуск 31 "Шахеда" и 1 ракеты "Искандер-К". Украинские защитники сбили 29 ударных БПЛА и крылатую ракету.
- Над Днепропетровщиной сбили 13 дронов-камикадзе и "Искандер-К". К сожалению, от падения обломков в Днепре вспыхнуло частное предприятие, гараж и автомобиль. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Также обломки от "Шахедов" упали на территории промышленного предприятия в Павлограде. В то же предприятие было попадание БПЛА. На месте возник пожар, который до утра был ликвидирован. В настоящее время зафиксировано разрушение производственных объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.