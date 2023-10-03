Хорошо поработали: Воздушные силы показали, как точно уничтожали "Шахеды" на Юге

В ночь на 3 октября оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы успешно отработали и сбили почти все вражеские цели.

Командующий Воздушными Силами ВСУ в сети опубликовал кадры, как украинские защитники отражали вражескую атаку. Он отметил, что бойцы ночью очень хорошо поработали.

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Как ВСУ точными выстрелами сбивали "Шахеды"

Ночью россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". К слову, в сентябре враг запустил рекордное количество дронов-камикадзе – 503 единицы. Атаки происходили чуть ли не каждую ночь, оккупанты брали "паузу" максимум на 2 дня. В октябре враг уже трижды запускал "Шахеды" по Украине.

Украинские защитники продолжают сбивать вражеские "Шахеды". В ночь на 3 октября ПВО сбила почти все БПЛА, которыми Россия пыталась атаковать. Как сообщил Олещук, этой ночью защищали небо подразделения:

138-й Днепровской зенитной ракетной бригады,

301-го Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток",

160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Также активно избивали "Шахеды" истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны.

Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях!

– прокомментировал работу ПВО Олещук.

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